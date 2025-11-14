ABD Başkanı Donald Turmp, Oval Ofis’teki yoğun gündemine kısa bir ara vererek kendisini ziyarete gelen çocuklarla vakit geçirdi. Trump’ın küçük misafirleriyle konuştuğu ve onlara hediyeler dağıttığı anlar iletişim danışmanı Margo Martin tarafından kaydedilirken, video kısa sürede yüz binlerce kez tıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’e kendisini ziyarete gelen çocukları ağırladı. Fox News’in haberine göre, gazeteci Salena Zito'nun torunları olduğu bildirilen minik misafirlere hediyeler dağıtan Trump, onlarla eğlenceli dakikalar geçirdi. O anlar, Beyaz Saray İletişim Danışmanı Margo Martin tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Trump, Oval Ofis'te çocukları ağırladı

"BENİM ADIM DONALD"

Kısa zamanda yüz binlerce kez tıklanan videoda, çocuklardan birinin Trump’ın adını sorduğu, ABD Başkanı’nın ise gülümseyerek, "Benim adım Donald" dediği duyuluyor. Görüntülerde Trump’ın çocuklara çeşitli hediyeler de verdiği görülüyor.

Kısa sürede yüz binlerce izlenen videoya adeta yorum yağdı. Kullanıcılardan biri, "Nezaket siyasetin ötesindedir" ifadelerinde bulundu.

ZEYNEP ERDİVANLI

