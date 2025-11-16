Portekiz - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Futbolseverler, Portekiz, Ermenistan deplasmanında kritik bir 90 dakika geçirecek. Futbolseverler, Portekiz, Ermenistan karşılaşmasının yayın tarihi, saati ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Portekiz ile Ermenistan arasındaki mücadele TSİ 17:00'de Dragao Stadı'nda başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
- Portekiz ile Ermenistan, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacak.
- Maç, TSİ 17:00'de Dragao Stadı'nda oynanacak.
- Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
- Maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı sürüyor.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, kendi sahasında Eghishe Melikyan'ın ekibi Ermenistan ile mücadele edecek.
PORTEKİZ - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Dragao Stadı'nda oynanacak Portekiz - Ermenistan mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
PORTEKİZ - ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği Portekiz - Ermenistan karşılaşması Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.
PORTEKİZ-ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU
Portekiz: D Costa; N Semedo, Inacio, Dias, Dalot; J Neves, Fernandes, Vitinha; Bernardo, G Ramos, Leao
Ermenistan: Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, Muradyan, Spertsyan; Sevikyan, Ranos, Shaghoyan
