İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı, Lübnan’ın güneyinde devriye görevindeki BM barış gücü (UNIFIL) personelinin sadece birkaç metre yakınına ateş açtı.

Lübnan’ın güneyinde gerilim tırmanırken, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı UNIFIL devriyesine ateş açtı.

NIFIL’in açıklamasına göre ağır makineli tüfek mermileri, yaya devriyesinin sadece birkaç metre yakınına isabet etti. Barış gücü askerleri sığınmak zorunda kaldı; ölen ya da yaralanan olmadı.

UNIFIL, olayın hemen ardından İsrail ordusuyla irtibat kanallarını devreye soktu ve ateşin derhal kesilmesini talep etti.

1701 SAYILI BM KARARININ CİDDİ İHLALİ

UNIFIL, saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının "ciddi ihlali" olduğunu söyledi.

2006’daki İsrail-Hizbullah savaşından sonra kabul edilen kararda, İsrail’in Mavi Hat’ın gerisine çekilmesi ve Litani Nehri’ne kadar olan bölgenin silahsızlandırılması şart koşulmuştu.

Ancak İsrail, ateşkese rağmen hala beş sınır karakolunu işgal etmeyi sürdürüyor.

GÜNAY LÜBNAN'DA BENZER TABLO

Lübnanlı yetkililere göre İsrail, Hizbullah hedefi olduğunu iddia ettiği bölgelere yönelik saldırılarını günlük olarak artırdı.

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı ve Eylül 2024’te genişlettiği operasyonlarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Kasım 2024’te ilan edilen ateşkes, İsrail’in güney Lübnan’dan çekilmesini zorunlu kılmıştı; ancak Tel Aviv yönetimi bu yükümlülüğü yerine getirmedi.

UNIFIL, İsrail’e yönelik çağrısını yineledi:

"Barış gücü askerlerine yönelik ya da yakınındaki tüm saldırılar durdurulmalı."

