Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredatta Alevi-Bektaşi inancı dahil tüm inançlara dair doğru bilginin yer aldığını ve din kültürü derslerinin Türkiye Yüzyılı modeline göre güncellendiğini açıkladı. Bakan Tekin, hayat boyu öğrenme için 13 yeni modülün hazırlandığını ve seçmeli derslere eklenen “Klasik Ahlak Metinleri”nin önemli bölümünün Nehçülbelaga’dan oluştuğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de uzun yıllar boyunca farklı inanç ve kimliklere yönelik sınırlamaların yaşandığını hatırlatan Tekin, 2002’den itibaren AK Parti hükümetlerinin yasaklarla mücadeleyi temel ilke edindiğini söyledi.

BAKANLIĞIN ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Bakan Tekin, OHAL'in kaldırılması ve inanç özgürlüğü alanında atılan adımların Türkiye'nin demokratikleşmesine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, "Bu milli birlik ve beraberliğin güçlenmesi için atılan en önemli adımlardan biridir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarına değinen Tekin, hayat boyu öğrenme kapsamında 13 modülün hazırlandığını, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Türkiye Yüzyılı modeli çerçevesinde Alevi-Bektaşi inancı dahil tüm inançlara dair doğru bilgiye erişim sağlayan yeni bir müfredat oluşturulduğunu belirtti.

Bakan Tekin, ayrıca seçmeli dersler arasına eklenen 'Klasik Ahlak Metinleri' dersinin önemli bölümünün Nehçülbelaga'dan oluştuğunu söyledi.

