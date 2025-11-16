18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, birinci ara tatilin ardından yarın ders başı yapacak. Birinci dönem 16 Ocak’ta sona ererken, yarıyıl tatili 19-30 Ocak tarihleri arasında uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda eğitim ve öğretim yarın yeniden başlayacak. Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, birinci ara tatilin sona ermesinin ardından ders başı yapacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım tarihleri arasında uygulandı. Öğretmenler, bu süre zarfında mesleki gelişim programlarını çevrim içi olarak tamamladı.

ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öğrenciler ise tatil boyunca Atatürk Haftası ile birleşen etkinliklere katıldı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikme etkinlikleri gerçekleştirildi.

16 OCAK'TA DÖNEM SONA ERECEK

81 ilde, merkez ve tüm ilçelerde eğitim yarın kaldığı yerden devam edecek. Birinci dönem, 16 Ocak 2026’da sona erecek ve yarıyıl tatili 19-30 Ocak tarihleri arasında uygulanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ise 2 Şubat’ta başlayarak 26 Haziran 2026’ya kadar sürecek. İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı.

