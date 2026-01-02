İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı • Kayseri
Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açık mı? Kar yağışı ve buzlanma açıklaması
Kayseri’de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan yollar çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kayseri-Malatya kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapanmasının ardından ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
- Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.
- Emniyet ekipleri, kapanan yola geçişleri engelleyerek araçları şehir merkezine yönlendirdi.
- Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yol ulaşıma açıldı.
Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolu açıldı.
İl çıkışında tedbir alan emniyet ekipleri, araçların kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Malatya yönüne geçişine izin vermedi. Ekipler, gelen araçları çevirerek şehir merkezine yönlendirdi.
Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı.
