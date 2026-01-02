Kayseri’de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan yollar çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolu açıldı.

Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açık mı? Kar yağışı ve buzlanma açıklaması

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl çıkışında tedbir alan emniyet ekipleri, araçların kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Malatya yönüne geçişine izin vermedi. Ekipler, gelen araçları çevirerek şehir merkezine yönlendirdi.

Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı.

