Manisa’da otizmli çocuğun okul müdürü tarafından itilip merdivenlerden düşürülmesinin yankıları sürüyor. Veliler o müdürü değil de otizmli çocuğu suçlu bulması sonrası başlayan tartışmalar büyüyor. Kedi Otizm Derneği, basın açıklaması yapan veliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

MAHMUT ÖZAY - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otizmli B.U.U’nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilip merdivenlerden yuvarlanmasının yankıları devam ediyor.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulunda yaşanan olay sonrası müdür hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan müdür, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tepki çeken görüntülerin ardından ilginç bir gelişme yaşandı.

Söz konusu okulun velileri yaptığı açıklamada “Bu öğrencinin diğer çocuklara zarar verdiği yönünde defalarca uyarıda bulunduk ama dikkate alınmadık” dedi.

Müdürün değil de otizmli çocuğun suçlu bulunmasına isyan eden Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan “Pes artık. Bu açıklamaları yapanlar ve yaptıranlar için ayrıca suç duyurusunda bulunmalı. Özel çocukların eğitim alması anayasal bir haktır. Zarar verenin yanında durmak asla kabul edilemez” dedi.

"YÜKSEK SESLE" DİYEN KİM?

Otizmlilerin toplumsal yaşama tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Kedi Otizm Derneği, velilerin tepki çeken basın açıklamalarına yönelik harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.

Kedi Otizm Derneği “Turgutlu’da açıklama yapan grup hakkında, Cumhuriyet Savcılığı’na verdiğimiz dilekçe ile, engelliğe dayalı ayrımcılık ve nefret suçu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kişisel verilerin yayılması suçlarına istinaden soruşturma yapılması talebinde bulunduk.

Dilekçe ekinde sunduğumuz flash bellek içindeki video kaydında görünen ve görünmeyen, açıklamayı yazan, okuyan, kaydın başında "yüksek sesle" diyerek yönlendirme yapan dahil tüm şüphelilerin tespit edilerek haklarında soruşturma yapılmasına karar verilmesi saygılarımızla talep olunur” ifadelerini kullandılar.

