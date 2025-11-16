"17 Kasım Pazartesi günü okulların yarım gün mü, yoksa tam gün mü olacak?" sorusu günün en çok merak edilen konularından biridir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz resmi tatil ya da yarım gün kararı duyurulmadı. İşte 17 Kasım okulların akıbeti hakkında son gelişmeler...

Öğrenciler ve öğretmenler, Kasım ayınındaki ilk ara tatil molasının ardından ders zili için nefesleri tuttu.

Yarın itibarıyla, yani 17 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak olan öğrenciler, "Pazartesi okullar yarım gün mü olacak?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Pazartesi okullar yarım gün mü? 17 Kasım okulların akıbeti merak ediliyor

17 KASIM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

17 Kasım Pazartesi günü okullar yarım gün değildir, öğrenciler tam gün eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvime göre, ilk dönem 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

YARIN OKUL VAR MI?

Yarın okul vardır. 17 Kasım Pazartesi günü Türkiyedeki tüm okullarda ders zili çalacaktır. Yarıyıl tatili, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

SEVCAN GİRGİN

