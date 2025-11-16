Japonya’nın güneybatısında yer alan Sakurajima Yanardağı gece yarısı yeniden harekete geçti. Kül bulutu 4 bin 400 metreye çıktı, bölge için maske ve şemsiye uyarıları yapıldı.

Japonya’nın Kagoshima eyaletindeki ünlü Sakurajima Yanardağı, yerel saatle 00.57’de Minamidake kraterinden güçlü bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yükselen kül ve duman bulutu, geçen yıl 18 Ekim’den bu yana ilk kez 4 bin metrenin üzerine çıkarak 4 bin 400 metreye ulaştı.

KÜL BULUTU 3 EYALETİ ETKİLİYOR

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kagoshima, Kumamoto ve Miyazaki eyaletlerinin bazı bölgelerinde kül yağışı görülebileceğini duyurdu.

Açıklamada "Orta düzeyde kül yağışının beklendiği bölgelerde şemsiye veya maske kullanmak gibi önlemler alın ve yavaş araç sürdüğünüzden emin olun" uyarısı yapıldı.

UYARI SEVİYESİ SABİT KALDI

Sakurajima Yanardağı için mevcut uyarı seviyesi değişmedi ve 5 üzerinden 3 seviyesinde kaldı. JMA, bölge halkına yanardağa ve çevresine yaklaşmama çağrısını yineledi.

Kagoshima Valiliği, patlamayla ilgili herhangi bir zarar kaydedilmediğini açıkladı. Patlama sonrası bölgede kritik bir kriz oluşmadığı bilgisi paylaşıldı.

Japonya’nın en aktif volkanlarından biri olan Sakurajima, güneybatı ana adası olan Kyushu’daki Osumi Yarımadası’na bağlanıyor. 1914'te bir lav akışı yarımadaya bir kara köprüsü oluşturana kadar bir adaydı.

MÜZEYYEN BIYIK

