Bugün maç var mı, saat kaçta? 18 Kasım Milli maç için nefesler tutuldu
Milli maç için nefesler tutuldu. 18 Kasım 2025 Salı günü futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik maçlara kilitlenecek. Gözler ise grubundaki son maçına çıkan A Milli Takımımıza çevrildi. Peki, Bugün maç var mı, saat kaçta? İşte 18 Kasım maç programı...
Bugün birbirinden çekişmeli maçlar futbolseverleri heyecanlandıracak. Özellikle İspanya - Türkiye arasında gerçekleşecek maç için heyecan dorukta.
BUGÜN MAÇ VAR MI, SAAT KAÇTA?
Avrupa DK Elemeler Grup E'de 22:45 İspanya - Türkiye, 22:45 Bulgaristan - Gürcistan karşılaşması olacak.
18 KASIM SALI GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
Avrupa DK Elemeler - Grup E
22:45 İspanya - Türkiye
22:45Bulgaristan-Gürcistan
Avrupa DK Elemeler - Grup B
22:45 İsveç - Slovenya
22:45 Kosova - İsviçre
Avrupa DK Elemeler - Grup C
22:45 Belarus - Yunanistan
22:45 İskoçya - Danimarka
Avrupa DK Elemeler - Grup H
22:45 Avusturya - Bosna-Hersek
22:45 Romanya - San Marino
Avrupa DK Elemeler - Grup J
22:45 Belçika - Lihtenştayn
22:45 Galler - K. Makedonya
Asya DK Elemeler - 5. Tur
19:00 Irak - BAE
Avrupa UEFA U21 Şampiyonası Elemeler - Grup H
19:00 Litvanya U21 - Türkiye U21
22:00 Macaristan U21 - Hırvatistan U21
Avrupa UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 3
16:00 Lihtenştayn U19 - Belarus U19
16:00 Yunanistan U19 - Türkiye U19
Dünya Hazırlık Maçları
22:30 Brezilya - Tunus