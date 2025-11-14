İtalya'da 1990'daki Bosna Savaşı ile ilgili tüyler ürpertici bir soruşturma gündem oldu. Sosyal medyayı sallayan olayın benzeri 1995 senesinde ortaya çıkmıştı. BM adına giden Hollandalı askerlerin yaptıkları infiale sebep olmuş, soruşturma açılmıştı.

Bosna Savaşı'na dair kan donduran bir iddia İtalya'da gündem oldu. Haberlere göre Milano savcılığı, 1990'ların başındaki savaşta bazı İtalyan vatandaşlar Bosna-Hersek'e "keskin nişancı safarisi" için gitmişti.

İddiaların güçlü şüpheler ve açıklamalarla güçlenmesi sebebiyle konu hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak Bosna Hersek'te yaşanan bu durum aslında şaşırtıcı değildi.

Bundan tam 30 yıl önce de Birleşmiş Milletler adına bölgeye giden Hollandalı askerlerin Müslüman çocukları Sırp nişancılara yem olarak öne sürdükleri ortaya çıkmıştı.

Belki de o karanlık günlerde bazı masum kadın ve çocukları öldürenlerin bir kısmı İtalyan zenginleriydi. İtalyan makamların olayı aydınlatması bekleniyor.

İşte 12 Mayıs 1995 tarihli Türkiye gazetesi haberinde yer alan o skandal ifşa:

KESKİN NİŞANCI SIRP CANİLER DEHŞET SAÇIYOR

Saraybosna’da tepelerin eteklerine mevzilenen Sırp keskin nişancıları, sivil halka ateş etmeye devam ediyor.

Boşnak bir anne, kendisini çocuğuna siper ederek keskin nişancıların çapraz ateşinden kaçmaya çalışıyor.

Dün, iki Sırp keskin nişancının çapraz ateşiyle devriye görevi yapan 23 yaşındaki bir Fransız BM askeri kafasından vuruldu.

Fransız askerin durumunun ağır olduğu bildirildi.

BAKAN DOĞRULADI

Bosna-Hersek'te görev yapan Birleşmiş Milletler Koruma Gücü’ndeki Hollandalı askerlerin, “mayınlı olduğundan şüphelendikleri bölgelere çikolata, oyuncak gibi şeyler atarak Müslüman çocukları yem olarak kullandıkları” anlaşıldı.

Ocak ayındaki olayın ortaya çıkması, dünyada ve Türkiye’de büyük tepkiye yol açtı.

Görev süresini tamamlayarak Hollanda’ya dönen bir askerin Arnhem Savcılığı’na ihbarda bulunması üzerine ortaya çıkan “mayınlı bölgelere çocukların gönderilmesi” olayı, Hollanda Savunma Bakanı Joris Voorhoeve tarafından da doğrulandı.

Voorhoeve’nin verdiği bilgiye göre, Arnhem Savcılığı Hollandalı BM askerlerinden bazıları hakkında soruşturma açtı.

Bosna Hersek'te işlenen keskin nişancı terörü hakkında ilgili haber - Türkiye Gazetesi arşivinden

ŞEYTANİ PLAN

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Bosna-Hersek’te görevli Hollandalı askerler, hayatlarını tehlikeye atmamak için, mayınlı olduğundan şüphelendikleri yerlere çikolata, şekerleme, bisküvi gibi çocuklar için çekici yiyecekler attılar.

Şekerleme ve çikolataları almak için söz konusu alanlara koşan çocuklardan bir bölümü mayına basarak can verdi.

Çocukların sağlam çıktığı yerlerin mayınsız olduğunun anlaşılması üzerine, Hollandalı askerler de buralardaki görevlerini rahatça yerine getirdiler.

SORUŞTURMA AÇILDI

Hollanda Savunma Bakanlığı Sözcüsü A. Besier, konuyla ilgili açıklamasında Bakan Joris Voorhoeve’nin ihbarda bulunan askeri dinlediğini ve olayın aydınlatılması için askeri polise araştırma emri verildiğini söyledi.

Hollandalı askerlerin, mayın taramak için Bosnalı küçük çocukları kullanması bir anda Hollanda’da ve diğer ülkelerde günün konusu oldu.

Çeşitli ülkelerdeki kaçakçıların bile mayınlı arazileri belirlemek için bazı hayvanları kullandıkları bir dönemde, bu iş için bir dilim ekmeğe muhtaç Müslüman çocukların kullanılması “alçaklık” olarak nitelendirildi.

Diğer taraftan, NOVA televizyon programında konuşan Kraliyet Askerî Basın Sözcüsü, söz konusu iddialar hakkında Srebrenica’dan gelen bir şahidin dinlendiğini açıkladı.

Hollanda’nın Trouw gazetesinin verdiği bir habere göre, hem Zagreb’de hem de Hollanda’da dinlenen şahidin anlattıkları çerçevesinde halka silah satışı, kadınların kiralanması ve çocuklara şeker ve çikolata dağıtılması doğrulandı.

ALİ TÜFEKÇİ

Haberle İlgili Daha Fazlası