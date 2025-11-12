Bosna Savaşı’nda kan donduran iddia: Zenginler için ölüm turları düzenlendi!

İtalya'da Milano savcılığı, 1990'ların başında savaş sırasında İtalyan vatandaşlarının Bosna-Hersek'e "keskin nişancı safarisi" için gittiği iddiaları hakkında soruşturma başlattı.

SİVİLLERE ATEŞ AÇMAK İÇİN PARA ÖDEDİLER

İtalyanlar ve diğerlerinin, kuşatma altındaki Saraybosna şehrinde sivillere ateş etmek için büyük meblağlar ödediği iddia ediliyor.

Milano'daki şikayet, gazeteci ve romancı Ezio Gavazzeni tarafından yapıldı.

1990, Bosna Savaşı

ZEVK İÇİN İNSAN VURMAYA GİTTİLER

Gavazzeni, silah meraklısı "çok zengin insanlar"ın, Saraybosna çevresindeki tepelerdeki Sırp mevzilerinden "savunmasız sivilleri öldürebilmek için para ödediklerini" anlatıyor.

Bazı haberlere göre, erkek, kadın ve çocukları öldürmek için farklı ücretler talep ediliyordu.

Saraybosna'nın dört yıl süren acımasız kuşatması sırasında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yugoslavya savaşla parçalanmış, şehir Sırp güçleri tarafından kuşatılmış ve sürekli bombardıman ve keskin nişancı ateşi altında kalmıştı.

Yıllar boyunca yurt dışından gelen "insan avcıları" hakkında benzer iddialar birkaç kez dile getirildi, ancak Gavazzeni'nin topladığı ve Bosnalı bir askeri istihbarat subayının ifadesini de içeren kanıtlar şu anda İtalyan terörle mücadele savcısı Alessandro Gobbis tarafından inceleniyor.

Bosnalı subay, Bosnalı meslektaşlarının 1993 yılının sonlarında sözde safarilerin varlığını öğrendiklerini ve bu bilgiyi 1994 yılının başlarında İtalya'nın Sismi askeri istihbaratına ilettiklerini açıkladı.

Sismi'nin cevabı birkaç ay sonra geldiğini söyledi. "Safari" turistlerinin İtalya'nın kuzey sınır kenti Trieste'den uçarak Saraybosna'nın yukarısındaki tepelere seyahat ettiklerini öğrendiler.

Ansa haber ajansına göre, memura "Buna son verdik ve artık safari düzenlenmeyecek" denildi. İki ila üç ay içinde geziler durduruldu.

Genellikle terörizm ve mafya hakkında yazan Ezio Gavazzeni, Saraybosna'ya düzenlenen keskin nişancı turlarını ilk kez otuz yıl önce İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haberinde okumuştu, ancak kesin kanıt yoktu.

Gavazzeni, Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic'in 2022 yapımı "Saraybosna Safarisi" adlı belgesel filmini izledikten sonra bu konuya geri döndü. Filmde, cinayetlere karışanların İtalya'nın yanı sıra ABD ve Rusya da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden geldiği iddia ediliyor.

Gavazzeni daha derinlemesine araştırmaya başladı ve Şubat ayında savcılara, eski Saraybosna belediye başkanı Benjamina Karic'in raporunu da içeren 17 sayfalık bir dosya halinde bulgularını sundu.

Bosna'da yürütülen soruşturma ise durmuş görünüyor.

"KESKİN NİŞANCI SAFARİSİ"

İtalya'nın La Repubblica gazetesine konuşan Gavazzeni, "birçok" kişinin bu uygulamaya katıldığını, toplamda "en az yüz" kişinin olduğunu ve İtalyanların bunun için "çok para" ödediğini, bugünkü değerle 100 bin avroya (88 bin sterlin) kadar olduğunu iddia ediyor.

1992 yılında, merhum Rus milliyetçi yazar ve politikacı Eduard Limonov, ağır makineli tüfekle Saraybosna'ya çok sayıda mermi ateşlerken filme alındı.

Bosnalı Sırp lider Radovan Karadzic, daha sonra Lahey'deki uluslararası mahkeme tarafından soykırım suçundan mahkum edilen Karadzic, Limonov'a tepedeki mevzileri gezdiriyordu.

Ancak Limonov, savaş turizmi için para ödemedi. Karadzic'in hayranı olarak oradaydı ve ona "Biz Ruslar sizden örnek almalıyız" dedi.

Milano savcılarının bir dava açtığı gerçeği ilk olarak Temmuz ayında Il Giornale web sitesinde, İtalyanların minibüsle dağlara geldikleri, kontrol noktalarından geçmek için büyük rüşvetler ödedikleri ve insani yardım misyonu yapıyormuş gibi davrandıkları yazıldığında bildirildi.

Savaş bölgesinde bir hafta sonu çekim yaptıktan sonra, normal hayatlarına dönüyorlardı.

Gavazzeni, onların eylemlerini "kötülüğün kayıtsızlığı" olarak nitelendirdi.

Savcılar ve polisin, kimlerin bu olaya karışmış olabileceğini belirlemeye çalışırken bir tanık listesi oluşturdukları söyleniyor.