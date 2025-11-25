25 Kasım Salı akşamı yayın akışı merak konusu olurken gözler TRT 1'deki Galatasaray-Union SG maçına çevrilirken Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin durumu yayın akışında kontrol ediliyor. Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümüyle ekrana geleceğini öğrenmek isteyen izleyiciler, kanalların güncel yayın planını araştırıyor.

Salı akşamını ekranda geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların güncel yayın akışlarını inceleyerek yeni bölümü yayımlanacak dizileri sorguluyor. Özellikle Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması ile TRT 1’in dizi akışında yaşanan güncelleme dikkat çekerken Show TV, NOW, Star TV ve ATV gibi kanallar da popüler yapımlarını ekranlara getiriyor. İşte 25 Kasım Salı akşamı yayınlanacak diziler ve detaylı akış…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR?

Salı akşamları televizyon ekranlarında rekabet oldukça yoğun. Show TV’nin beğeniyle takip edilen dizisi Bahar, yeni bölümüyle ekranlarda olacak. NOW TV’de ise Kıskanmak ekrana gelirken Star TV’de Kral Kaybederse izleyici karşısına çıkacak. Bu üç yapımın yanı sıra ATV ekranlarında Gözleri Karadeniz yine Salı akşamının dizilerinden biri.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

TRT 1’in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, genellikle Salı akşamları yayınlanıyordu. Ancak bu hafta dizinin yerine Galatasaray-Union SG UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ekrana alındı. Yayın akışındaki bu değişiklik nedeniyle dizi bugün saat 22.45’te geç saatte tekrar bölümüyle yer alıyor.

25 KASIM SALI AKŞAMI DİZİLERİ VE TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek yapımlar:

Show TV - Bahar

NOW - Kıskanmak (Yeni Bölüm)

Star TV - Kral Kaybederse

ATV - Gözleri Karadeniz

Kanal D - Postacı

TRT 1 - Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi

TV8 - MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

