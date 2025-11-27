İzmir Çeşme’de midye satan bir kişi akrabasının silahlı saldırısına uğradı. Korku dolu saldırı sonrasında şüpheli saldırganı suç aleti tabanca ile birlikte yakalanırken aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bugün saat 13.30 sıralarında bir silahlı saldırı girişimi gerçekleşti. Çarşı merkezinde midye satan bir kişi, akrabası olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırı girişiminin yaşandığı mahalle

BANKA GÖREVLİSİ YARALANDI

Saldırıya uğrayan midyeci çevresindeki bir banka şubesine girerek yardım istedi. Korku dolu saldırı anlarında çevredekiler paniğe kapılırken, saldırganı durdurmaya çalışan banka görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Saldırıda banka güvenliği yaralandı

Şüpheli saldırgan suç aleti tabanca ile birlikte yakalanırken, midyeci ile akraba oldukları ve alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları iddia edildi.

ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası