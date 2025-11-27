İhlas Haber Ajansı • Çeşme
Çeşme’de yürekleri ağza getiren silahlı saldırı girişimi
İzmir Çeşme’de midye satan bir kişi akrabasının silahlı saldırısına uğradı. Korku dolu saldırı sonrasında şüpheli saldırganı suç aleti tabanca ile birlikte yakalanırken aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürüldü.
Özetle
İzmir Çeşme'de alacak verecek meselesi yüzünden bir midyeciye akrabası tarafından yapılan silahlı saldırı girişiminde, olaya müdahale eden banka görevlisi hafif yaralanırken, saldırgan yakalandı.
- Çeşme çarşı merkezinde bir midyeciye silahlı saldırı girişimi gerçekleşti.
- Saldırganın, hedef aldığı midyecinin akrabası olduğu öğrenildi.
- Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.
- Saldırganı durdurmaya çalışan bir banka görevlisi hafif yaralandı.
- Şüpheli saldırgan, suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde bugün saat 13.30 sıralarında bir silahlı saldırı girişimi gerçekleşti. Çarşı merkezinde midye satan bir kişi, akrabası olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
BANKA GÖREVLİSİ YARALANDI
Saldırıya uğrayan midyeci çevresindeki bir banka şubesine girerek yardım istedi. Korku dolu saldırı anlarında çevredekiler paniğe kapılırken, saldırganı durdurmaya çalışan banka görevlisi hafif şekilde yaralandı.
Şüpheli saldırgan suç aleti tabanca ile birlikte yakalanırken, midyeci ile akraba oldukları ve alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları iddia edildi.
