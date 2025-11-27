AFAD ve TCDD, Afganistan’da yaşanan insani krize yardım etmek amacıyla Ankara’dan yardım treni yolladı. Yardım treninin içinde 28 bin gıda kolisi, 560 ton gıda, 550 ton un, 14 bin battaniye başta olmak üzere toplam 1300 ton insanı yardım malzemesinin olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Afganistan’da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye insani yardım ulaştırmak için harekete geçti. Yardım malzemelerini taşıyan ‘İyilik Treni’, tarihi Ankara Garı’ndan yola çıktı.

Afganistan’daki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede yıllardır süren insani krize yardım etmek amacıyla hazırlanan tren; gıda, barınma ve temel yaşam malzemelerini taşıyor. Afganistan’da son dönemde yaşanan sel felaketleri, zorlu kış şartları ve son zamanlarda meydana gelen depremler nedeniyle binlerce insan temel gıda malzemesine ihtiyaç duydu.

AFADtan Afganistana yardım eli: 24. İyilik Treni Ankaradan yola çıktı

24’ÜNCÜ İYİLİK TRENİ ANKARA’DAN AFGANİSTAN’A UĞURLANDI

AFAD ve TCDD, zor günler geçiren Afganistan’a destek olmak amacıyla Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan 24’üncü İyilik Treni’ni Ankara’dan Afganistan’a uğurladı. Yardım treninin içinde 28 bin gıda kolisi, 560 ton gıda, 550 ton un, 14 bin battaniye başta olmak üzere toplam 1300 ton insanı yardım malzemesinin olduğu belirtildi. Ayrıca AFAD, bu zamana kadar Afganistan’a toplam 11 bin 768 ton insani yardım malzemesi sağlandığı açıkladı.

AFADtan Afganistana yardım eli: 24. İyilik Treni Ankaradan yola çıktı

"BU TREN ADINDAN DA ANLAŞILACAĞI GİBİ HAYIR İÇİN, İYİLİK İÇİN DOLAŞIYOR"

Afganistan’a ulaştırılacak 24’üncü İyilik Treni hakkında açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, sadece Afganistan’a değil, zor durumda olan her ülkeye yardım götüreceklerini belirterek şu şekilde konuştu:

"2 Kasım'da Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu depremde 20 kardeşimiz maalesef hayatını kaybetti. Bine yakın kardeşimiz yaralandı. 500'e yakın ev ağır hasarlı hale geldi. 200'e yakın ev tamamen yıkıldı. Bir önceki treni uğurladığımızda yine bir deprem yaşanmıştı. Yıllarca devam eden bu iyilik serüvenine, yaşanan hem doğa kaynaklı; deprem gibi, sel gibi, heyelan gibi, kuraklık gibi afetler, bunun yanında iç karışıklıklardan kaynaklı insani krizler, oradaki kardeşlerimizi, başta insani yardım olmak üzere her alanda desteklenmesi gereken bir duruma sokmaktadır. Ülkemiz, dünyanın neresinde olursa olsun, darda olan, zorda olan, desteğe ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan bütün kardeşlerimize, insanlara ulaşma gayreti içerisindedir. Bu bağlamda Afganistan halkının yaşamış olduğu bu zorluklara, bu yardımlar meselesiyle bir nebze olsun destek sağlayabilirsek, bunun hep birlikte bahtiyarlığını yaşarız. Bu tren adından da anlaşılacağı gibi hayır için, iyilik için dolaşıyor."

Düzenlenen etkinliğe, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, TCDD Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.

ABDULLAH AYDEMİR

Haberle İlgili Daha Fazlası