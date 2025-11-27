Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sobalı bir evde patlama meydana geldi. Patlamada evde bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, evde ve evin önündeki doğal gaz hattında çıkan yangını söndürdü. Mahalle sakinleri güçlü bir patlama sesi duyduklarını belirtirken, olay nedeniyle evde büyük hasar oluştu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil sobalı bir evde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile doğal gaz arıza görevlileri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Patlama sırasında evde bulunan Fevzi Algan yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Fevzi Algan, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri hem evde hem de patlama sonrası ikametin önündeki doğal gaz hattında meydana gelen yangına müdahale etti. Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

"CAMDAN BAKTIĞIMDA HER TARAFIN DUMAN İÇERİSİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Mahalle sakinlerinden Ömer Tanas, gazetecilere, patlamanın yaşandığı evin yanındaki binada oturduğunu söyledi. Patlama sesi duyduğunu anlatan Tanas, "Ben deprem sandım ve hemen sağa sola koşmaya başladım. Camdan baktığımda her tarafın duman içerisinde olduğunu gördüm. Kendimizi dışarı attığımızda doğal gaz borusunun patladığını söylediler. Bazı kişiler de olay yerinden geçerken koku olduğunu söyledi. Evde yaşlı bir ağabey oturuyordu, yaralı halde hastaneye götürdüler. Bizim evin arka bahçesi komple hasar aldı." diye konuştu.

Olayda patlama yaşanan evde büyük çapta hasar oluştu.

