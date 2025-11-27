Ankara'da sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nurselen Gülaçtı'yı tabanca ile başından vurarak öldüren zanlı F.Y. gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan bir binada F.Y. (51) ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nurselen Gülaçtı (33) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

ZANLI YAKALANDI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine F.Y. tabanca ile Gülaçtı'yı başından vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

MAHMUT EKİNCİ

