Washington’u karıştıran “Signalgate” dosyası, Pentagon’un yayımladığı çarpıcı raporla tamamen yeni bir boyut kazandı. Raporda yer alan bulgular, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in gizli Yemen operasyonuna ait kritik bilgileri kişisel Signal sohbetinde paylaştığını ortaya koyarken, Senato üyeleri, Hegseth’in istifasını talep etti.

ABD’de Pentagon’un iç denetim raporu, Savunma Bakanı Pete Hegseth’i merkezine alan "Signalgate" tartışmasını yeni bir boyuta taşıdı.

Rapora aşina kaynaklar, Fox’a, Genel Müfettiş incelemesinin Hegseth’in "operasyonel güvenliğe riskler oluşturduğunu" ve eylemlerinin "ABD’nin misyon hedeflerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve ABD pilotlarına potansiyel zarar vermesine neden olabileceğini" ortaya koyduğunu aktardı.

YEMEN OPERASYONUNUN KRİTİK DETAYLARI SİGNAL SOHBETİNDE

Bakan Hegseth, Yemen’de Husilere yönelik planlanan bir saldırının ayrıntılarını kişisel cihazındaki Signal üzerinden paylaştı.

Mart ayında planlanan saldırı, bir gazetecinin yanlışlıkla grup sohbetine eklenmesiyle ifşa oldu.

Sohbette belirli hedefler, saldırı zamanlamaları ve kullanılacak silah türleri gibi bilgilerin konuşuldu.

Söz konusu bilgiler “SECRET//NOFORN” etiketli gizli bir e-postadan alınmıştı. Etiket, içeriğin ulusal güvenliğe zarar verebileceğini ve yabancılarla paylaşılmaması gerektiğini gösteriyordu.

HEGSETH’TEN KARŞI HAMLE: "GİZLİ BİLGİ YOK"

Hegseth, iddialara karşı X hesabından "Gizli bilgi yok. Tamamen aklanma. Dava kapandı. Husi'ler bombalanarak teslim oldu" mesajını paylaştı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise "Genel Müfettiş incelemesi, Bakan Hegseth'i TAMAMEN aklamaktadır ve başından beri bildiğimiz şeyi kanıtlamaktadır: gizli hiçbir bilgi paylaşılmamıştır. Konu çözüldü ve dava kapandı" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray da operasyonel güvenliğin tehlikeye girmediğini savundu.

SENATO’DAN İSTİFA ÇAĞRISI

Senato İstihbarat Komitesi’nin en üst düzey Demokrat üyesi Mark Warner, raporun Kongre’ye sunulmasının ardından Hegseth’in istifasını talep etti. Warner, soruşturmanın "Amerikan pilotlarının hayatını tehlikeye attığına dair hiçbir şüphe bırakmadığını" söyledi.

Warner, Hegseth’in Signal’ı başka güvenli olmayan sohbetler için de kullandığını ve bunun "münferit bir hata değil, pervasızlık eğilimi" olduğunu dile getirdi.

HEGSETH DAHA ÖNCE DE TARTIŞMA MERKEZİNDEYDİ

ABD Savunma Bakanı Hegseth, daha önce uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle hedef alınan bir tekneye düzenlenen saldırıda "hepsini öldürün" talimatı verdiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Hegseth bu iddiayı reddederek ikinci hava saldırısında öldürülenlerden haberdar olmadığını aktardı.

