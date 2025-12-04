Üç ayların başlangıcıyla Konya’da büyük coşkuyla kutlanan şivlilik için geri sayım başladı. Ocak ayında yapılacak olan şivlilik etkinliği, Regaip Kandili’nden bir gün önce başlayarak çocukların şeker toplamasıyla kutlanacak. 2026 Şivlilik tarihi şimdiden araştırılıyor.

Asırlardır Konya’da yaşatılan şivlilik geleneği, üç ayların başlangıcı öncesinde çocuklar ve aileler tarafından heyecanla bekleniyor. Regaip Kandili’nden bir gün önce başlayan kutlamalar, fener alayından ateş gösterilerine, kapı kapı şeker toplama geleneğinden komşuluk buluşmalarına kadar birçok etkinlikle devam ediyor. 2026 yılı için şivlilik tarihinin netleşmesiyle vatandaşlar hazırlıklarına şimdiden başladı.

ŞİVLİLİK NE ZAMAN 2026?

Konya’da üç ayların başlangıcına özel olarak yapılan şivlilik, 2026 yılında Ocak ayına denk geliyor. Geleneksel kutlamalar, 1 Ocak günü düzenlenecek fener alaylarıyla başlayacak. Çocuklar aileleriyle sokaklarda toplanarak ateş etrafında çeşitli etkinliklere katılacak.

Şivlilik kutlamalarının en hareketli kısmı ise 2 Ocak günü gerçekleşecek. Sabah saatlerinden itibaren çocuklar kapı kapı dolaşarak şekerleme, çikolata ve çeşitli ikramlar toplayacak. Böylece Regaip Kandili öncesi birlik ve dayanışmayı simgeleyen bu gelenek bir kez daha yaşatılmış olacak.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Şivlilik, Konya’ya özgü en eski kültürel ve dini geleneklerden biri olarak biliniyor. Regaip Kandili öncesi yapılan bu etkinlik, çocukların sokaklarda dolaşarak evlerden şeker toplamasıyla başlıyor. Aileler ise akşam namazından sonra çocuklarıyla birlikte sokaklara çıkarak mahallede yakılan ateş etrafında toplanıyor.

Ateşin üzerinden atlama, çeşitli oyunlar oynama ve komşularla bir araya gelme gibi ritüeller de kutlamaların parçası. Hem çocukları sevindiren hem de komşuluk bağlarını güçlendiren bu gelenek, Konya kültürünün yaşayan değerleri arasında yer alıyor.

ŞİVLİLİK GELENEĞİ NEREDEN GELİYOR?

Şivlilik geleneğinin geçmişi, Selçuklu dönemine kadar uzanıyor. Konya’nın başkentlik yaptığı yıllardan bu yana devam eden bu kutlama, üç ayların gelişiyle birlikte manevi bir hazırlığın parçası olarak görülüyor. Kandil öncesi çocukların sevindirilmesi ve komşular arasında paylaşımın artması amaçlanıyor.

Osmanlı döneminden bugüne dek değişmeden süren bu kültür, kış günlerinde toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. İkramlar, birlikte yakılan ateş ve gece boyunca süren etkinlikler, Konya halkının bu geleneğe verdiği değeri her yıl yeniden ortaya koyuyor.

Sıkça Sorulan Sorular Şivlilik ne anlama gelir? Günümüzde sadece Konya şehir merkezinde yaşatılan bir gelenektir. Her yıl üç ayların başında Recep ayının ilk perşembesinde kutlanır.

Sıkça Sorulan Sorular 2026 Şivlilik günü ne zaman? Geleneksel kutlamalar 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. 2 Ocak'ta devam edecek.

