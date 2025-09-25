Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > AB Komisyonu Başkanı Leyen Signal skandalı! Macron’un mesajı silindi, soruşturma başladı

AB Komisyonu Başkanı Leyen Signal skandalı! Macron’un mesajı silindi, soruşturma başladı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avrupa Birliği’nin zirvesinde yeni bir skandal patlak verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan gelen Signal mesajını saklamadığı ve mesajın otomatik olarak silindiği ortaya çıktı. Avrupa Ombudsmanı, bu gelişmenin ardından resmi soruşturma başlattı. Skandal, Brüksel’de “Pfizergate” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in özel iletişimleri bir kez daha gündemde. Avrupa Ombudsmanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Signal uygulaması üzerinden gönderdiği bir mesajın nasıl ele alındığını araştırmak üzere resmi soruşturma başlattı.

MERCOSUR ANLAŞMASI OLAY OLDU

Ocak 2024’te gönderilen mesajda Macron’un, AB-Mercosur ticaret anlaşmasının Fransız çiftçiler üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerine dair endişelerini dile getirdiği belirtildi. Fransa, anlaşmaya karşı çıkan ülkelerin başında geliyor.

GAZETECİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Mayıs 2025’te araştırmacı gazeteci Alexander Fanta, Komisyon’dan Macron’un mesajının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Komisyon, mesajın “Fransa’nın bilinen tutumunu tekrarladığını” savundu ve “özel idari veya hukuki bir etkisi olmadığını” öne sürdü. Ancak mesaj, Signal’in “kaybolan mesajlar” özelliği nedeniyle otomatik olarak silindi.

AB Komisyonu Başkanı Leyen Signal skandalı! Macron’un mesajı silindi, soruşturma başladı - 1. Resim

OMBUDSMAN RESMEN DEVREDE

Fanta, mesajın AB-Mercosur müzakereleri üzerinde etkili olduğunu savunarak Ombudsman’a şikayette bulundu. Bu şikayet sonrası resmi soruşturma açıldı. Gazeteci, “Komisyon, VDL’nin Signal mesajlarında otomatik silme özelliğini kullandığını itiraf ediyor. Bu, yasal denetimi ortadan kaldırıyor” diyerek tepki gösterdi.

KOMİSYON'DAN 'YER TASARRUFU VE GÜVENLİK' SAVUNMASI

Avrupa Komisyonu sözcüleri, mesajların otomatik silinmesini savundu. Olof Gill, “Mesajlar yer kazanmak için bir süre sonra otomatik olarak siliniyor. Aksi takdirde telefon alev alırdı” dedi. Balazs Ujvari ise, “Bir yandan güvenlik riskini azaltıyor, diğer yandan mobil cihazların depolama alanıyla ilgili” ifadelerini kullandı.

KARARI KABİNE BAŞKANI VERDİ

Komisyon’a göre Macron’un mesajı idari veya hukuki bir etki  için saklanmadı. 

'PFİZERGATE' SKANDALINI HATIRLATTI

Von der Leyen’in mesaj alışkanlıkları ilk kez tartışma konusu olmuyor. COVID-19 döneminde Pfizer CEO’su Albert Bourla ile yaptığı ve milyarlarca avroluk aşı anlaşmasını içeren mesajlar da hiçbir zaman arşivlenmedi. Bu durum, “Pfizergate” olarak adlandırılan büyük bir soruşturmaya yol açmıştı.

