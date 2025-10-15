2026 Dünya Kupası nerede oynanacak? Maç tarihleri ve formatı belli oldu

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın detaylarını duyurdu. Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada, açılış ve final karşılaşmalarının oynanacağı stadyumlar da belli oldu. 16 farklı şehirde oynanacak müsabakalarla dünya futbolu, Haziran 2026’dan itibaren yeniden nefesini tutacak.

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika kıtasında üç ülkenin iş birliğiyle düzenlenecek. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı turnuvada toplam 16 şehir maçlara sahne olacak. Bu şehirler arasında New York, Los Angeles, Dallas, Atlanta, Miami, Toronto, Vancouver, Meksiko ve Guadalajara gibi futbolun en prestijli durakları yer alıyor.

FIFA’nın açıklamasına göre turnuvanın açılış karşılaşması 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika’nın başkenti Meksiko’daki efsanevi Estadio Azteca’da oynanacak. Bu stadyum, tarihte üçüncü kez Dünya Kupası açılışına ev sahipliği yaparak bir rekora imza atacak. Final ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda gerçekleşecek. Kanada, ABD ve Meksika milli takımları da grup maçlarını kendi ülkelerinde oynayacak.

2026 DÜNYA KUPASI FORMATI NASIL?

Yeni formatla birlikte 2026 Dünya Kupası, tarihin en geniş katılımlı turnuvası olacak. FIFA, 32 takımdan 48 takıma çıkarılan bu sistemde 12 gruplu bir yapı oluşturdu. Her gruptan ilk iki takım ile en iyi üçüncü sıradaki sekiz ekip, son 32 turuna yükselerek turnuvaya devam edecek. Bu sayede toplam 104 karşılaşma oynanacak ve müsabakalar üç ülkeye yayılan geniş bir fikstürle ilerleyecek.

Grup aşaması maçları 11-27 Haziran tarihleri arasında, 16 ev sahibi şehirde oynanacak. Ardından 28 Haziran-3 Temmuz arasında son 32 turu, 4-7 Temmuz arasında son 16 turu yapılacak. Çeyrek finaller 9-11 Temmuz, yarı finaller 14-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. 18 Temmuz’daki üçüncülük mücadelesinin ardından 19 Temmuz’da finalle şampiyon belli olacak. Yeni format, takımlara daha fazla dinlenme süresi tanıyarak hem oyuncu sağlığını hem de rekabet dengesini korumayı hedefliyor.