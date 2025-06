Yeni nesil araçlara yeni nesil finansman: Quick Finans ve DAF Trucks Türkiye iş birliği başladı

Yeni nesil finansman çözümleri sunan Quick Finans ile Avrupa’nın lider ticari araç üreticisi DAF Trucks Türkiye, ticari araç finansmanında önemli bir iş birliğine imza attı.

Türkiye’de ilk defa bir Sigorta Grubu tarafından kurularak, “Yeni Nesil Finansman Şirketi” vizyonu ile kısa sürede Sektörün dinamik oyuncusu olan Quick Finans, Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticilerinden olan DAF Trucks Türkiye ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında, Quick Finans, DAF Trucks Türkiye’nin yüksek kaliteli orta ve ağır ticari araçları için Quick Finans tarafından esnek ve erişilebilir finansman çözümleri sunulacak.

Türkiye genelindeki 20 bayi ve satış noktasıyla faaliyet gösteren DAF Trucks Türkiye’nin, en yeni nesil modellerle, verimliliği yüksek, düşük işletme maliyeti ve sürücü konforunu bir araya getiren araç yelpazesi ile lojistik ve taşımacılık sektörüne yön verdiği biliniyor. Quick Finans ile yapılan bu iş birliği sayesinde, DAF müşterileri daha kolay ve hızlı finansal çözümlere erişim imkanına sahip olacak.

''DÜNYANIN LİDER FİRMALARI İLE İŞ BİRLİKLERİNİ HAYATA GEÇİRİP İSTİKRARLI FİNANSMAN HİZMETİMİZLE KOBİ'LERİMİZİN FİNANSMANA ERİŞİM SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ''

İş birliği töreninde konuşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ şunları söyledi: “Yeni Nesil Finansman Şirketi vizyonu ile sigorta ile bütünleşik finansman çözümleri sunarak geniş yelpazede kredilendirme hizmeti veren Quick Finans, faaliyete geçişinden itibaren 2,5 yıl içerisinde geliştirdiği inovatif ürünleri, stratejik iş birlikleri, distribütörleri ve bayi satış ağı ile Ülke sathında geniş bir kapsayıcılığa ve güçlü bir yönelime sahip olmuştur. Ülkemizin ve Dünyanın önde gelen markaları, distribütör ve bayilerinin yönelimini kazanarak çekim merkezi haline gelen Quick Finans, misyon ve stratejileri çerçevesinde, Ülkemiz ekonomisinin temel dinamiklerini oluşturan KOBİ’ler ve tüm iş dünyasına finansman çözümleri sunmaya devam etmiş; sektörünün çok daha ilerisindeki bir yoğunlukla, toplam kullandırdığı kredi portföyünün %90’ını KOBİ ve esnafımıza verilen ticari kredilerden oluşturmuştur. Finansmana ulaşımın güçleştiği bu dönemde, istikrarlı ve sağlıklı finansman yöntem ve çözümleriyle iş birliği yapmakta olduğumuz markalara ve müşterilerine destek vermekteyiz. Dünyanın lider kamyon üreticisi ve “Truck of the Year" (Yılın Kamyonu) ödüllü DAF Trucks Türkiye ile hayata geçen iş birliğimiz ile sektörel kapsayıcılık ve çeşitlendirilmiş kredi ürünleri hedefimize ulaşılmayı amaçlarken finansman sektöründe seçkin ve tecrübeli olan kadromuz ile kamyon segmentinde de Ülkemizin can damarı KOBİ’lerimizin finansmana erişiminde destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

''GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE MÜŞTERİLERİMİZE EN İYİ TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİNİ SUNUYORUZ''

İş birliği hakkında açıklamalarda bulunan DAF Trucks Türkiye Genel Müdürü Atila Kaya:

DAF Trucks Türkiye olarak, müşterilerimize doğrudan fayda sağlayan Quick Finans ile iş birliği protokolü imzalamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli iş birliği, müşterilerimize finansal çözümler sunma odaklı Quick Finans'ın gücü ve uzmanlığı ile DAF'ın üstün kaliteli Kamyon ve Cekici ürün yelpazesini birleştirerek sektöre yeni bir soluk getirecek diye umuyorum.

DAF Trucks N.V., ticari araçlar üreten Hollandalı bir üreticidir. 1928'de kurulan DAF, öncelikle taşımacılık ve lojistik sektörü için güvenilir ve verimli araçlar üretmesiyle güçlü bir üne kavuşmuştur.

Yeni Nesil DAF kamyonları, DAF'ın inovasyon, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığını temsil ediyor. Verimlilik, güvenlik ve sürücü konforuna odaklanan bu kamyonlar, modern taşımacılık ve lojistik endüstrilerinin taleplerini karşılamaya hazır.

Yıllardır Avrupa’nın ilk 3 sırasında yer alan DAF Trucks, yeni nesil araçları ile Türkiye pazarına çok hızlı bir giriş yaptı. Türkiye pazarında hem genişleyen bayi ve servis ağı ile hem de gelişen ve genişleyen ürün gamı ile her sene üstüne koyarak pazar payımızı arttırdık. Bu iş birliği, Avrupa’da yakaladığımız pazar payı başarılarını DAF Trucks Türkiye olarak Türkiye’de de gerçekleştirmemiz adına önemli bir adım oluyor.

Quick Finans ile yaptığımız iş birliğinin, lojistik sektöründe yatırımı kolaylaştırarak Türk nakliyecisini daha da güçlendireceğini ve bu sayede ekonomiye önemli bir destek sağlayacağını düşünüyoruz. Bu iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim”.