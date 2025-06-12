Balıkesir'de eski koca dehşeti! Kurşun yağdırdı, saklandığı mezarlıkta intihar etti

Balıkesir Ayvalık'a bağlı Altınova Mahallesi'nde kebapçılık yapan A.A. (43), 4 yıldır ayrı yaşadığı eşi C.A.'yı sokak ortasında silahla yaraladı. A.A., olay sonrası Altınova Kabristanı'na giderek saklandı. Jandarma, Altınova Kabristanı'nda bir kişinin silahla intihar ettiğine ait ihbar üzerin olay yerine gitti. İntihar eden kişinin A.A. olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'daki bir gözlük fabrikasında çalışan 2 çocuk annesi C.A., bugün saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere oturduğu daireden çıktı. Bu sırada bir bankada temizlik görevlisi olan komşusu B.A. ile karşılaştı. İkili, birlikte apartmandan indi.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Apartman kapısının önüne geldiklerinde C.A.'nın önü 4 yıldır ayrı yaşadığı eşi A.A. tarafından kesildi. A.A., tabancayı eşine doğru doğrultup, peş peşe ateşledi. C.A. çenesi ve omzundan yaralandı. A.A., daha sonra panikle kaçmaya çalışan B.A.'ya tabancayı doğrultup, tekrar tetiğe bastı. Ancak tabancası tutukluk yaptı. Bunun üzerine A.A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Yaralanan C.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. C.A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

MEZARLIKTA İNTİHAR ETTİ

Jandarma olayın adından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlatırken, Altınova Mezarlığı'nda bir kişinin tabancayla kendini vurduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine mezarlığa geçen polis ekipleri, intihar eden kişinin A.A. olduğunu tespit etti.