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Balıkesir'de kan donduran cinayet! Genç kızın cesedi erkek arkadaşının evinden çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün akşam korkunç bir cinayet işlendi. Erkek arkadaşının evine giden genç kız çıkan tartışma sonrası bıçaklanarak katledildi. Zanlı ise olayın ardından balkondan atlayarak kaçtı...

Burak İ. (26) evine gelen kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin (22) ile birlikte alkol almaya başladı. İkili arasından bilinemeyen bir sebeple tartışma çıktı. 

Balıkesir'de kan donduran cinayet! Genç kızın cesedi erkek arkadaşının evinden çıktı - 1. Resim

BALKONDAN ATLAYARAK KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., kız arkadaşı Çetin'i bıçakla yaraladıktan sonra balkondan atlayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğüs ve sırt bölgesinden bıçaklandığı belirlenen Dilruba Elif Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

POLİS ARABADA YAKALADI

Cinayet şüphelisi Burak İ., kısa süre sonra olay yerine yakın bir noktada araç içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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