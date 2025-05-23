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Erkek arkadaşını ateşe vererek öldürdü! Cinayetin nedeni ağızları açıkta bıraktı

Kaynak: Ajanslar
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Erkek arkadaşını ateşe vererek öldürdü! Cinayetin nedeni ağızları açıkta bıraktı
Dünya Haberleri  / Ajanslar

Avustralya'da 24 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki Jake Loader isimli erkek arkadaşını ateşe verdi. Kadın cinayeti itiraf ederken, olayı Jake'ın "Senin yerin mutfak" sözünden dolayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Dehşete düşüren olay, Avustralya'da yaşandı. Yerel basında yer alan habere göre, 24 yaşındaki Corbie Jean Walpole,  23 yaşındaki Jake Loader'ı ateşe vererek öldürdü. 

Walpole, mahkemedeki savunmasında, geçen yıl Yeni Güney Galler'deki bir ev partisinde Loader'ın cinsiyetçi sözlerinden bunaldığını söyledi. 

"MUTFAKTA ÇÖREK YAP"

Mahkeme, Loader'ın Walpole'a erkeklerle içki içmeyi kaldıramıyorsa “mutfakta kalıp çörek yapması gerektiğini” söylediğini ve bunun da Walpole'u öfkelendirdiğini duyurdu.

Açıklamada, adamın geniş epidermal hasar nedeniyle güneşe çıkamadığı belirtildi.

MAHKEMEDE ÖZÜR DİLEDİ

Walpole mahkemeye 2022'deki bir ayrılıktan bu yana uyuşturucu ve alkol kullandığını ve eyleminden pişman olduğunu söyledi.

Habere göre Walpole mahkemede yaptığı konuşmada, “Bugün Jake'e yaptıklarımdan dolayı kendimi korkunç, pişman ve suçlu hissediyorum, sadece Jake'e değil, ailesine, sevdiklerine, ortak arkadaşlarına, tüm bu olaydan etkilenen herkese” dedi.

Walpole, şunları ekledi: “Yaralanmalara benim sebep olduğuma inanmakta çok zorlanıyorum” diyen Walpole, “Geçmişe dönmek için her şeyi yaparım.”

Walpole bu ay içinde cezasını çekmek üzere tekrar mahkemeye çıkacak.

Kaynak: Ajanslar

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