2 aylık bebeğin cesediyle 10 gün yaşadılar: Anne ve baba hakim karşısında! "Kendimi ifade edemiyorum"

Adana'da iki aylık bebeklerinin cansız bedenini siyah poşette evde tutan Talay çiftine 25'er yıl hapse çarptırıldı. Çiftin birbirinden farklı savunmaları ise dikkat çekti.

Sır olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. 27 Mart 2023'te Ayşegül Talay, evde anahtarını unuttuğunu söyleyip yardım talep etti. Ekipler eve girince 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini siyah poşet içinde buldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay'ı bebekleri öldükten sonra onu poşete koyup 10 gün birlikte yaşadığı için gözaltına aldı.

CEZAİ EHLİYETLERİ TAM!

Tutuklanan Talay çifti hakkında Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan açılan davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Talay çiftinin akıl sağlıklarıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun geldiğini ve raporda her ikisinin de cezai ehliyetlerinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Daha sonra mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık çiftin 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

"KENDİMİ İFADE EDEMİYORUM"

Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmaları gerektiğini belirterek tahliyelerini istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da, sanıkların mütalaa yönünde cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme başkanı sanık çifte son savunmalarını sordu. Sanıklardan Suat Talay, çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadığını, bu yüzden mağdur olduklarını belirterek, "Canım yanıyor. Kendimi ifade edemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi. Ayşegül Talay da eski savunmalarını tekrarlayarak, "Çocuğuma ne oldu bilmiyorum" diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ayşegül Talay ve Suat Talay'ı bebeklerini 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezasına mahkum edip tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



