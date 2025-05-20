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Adana'da vahşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti... 6 sayfalık not ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da vahşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti... 6 sayfalık not ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Engin Yüce, Şevval Çiftçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti. Genç kızın annesi Adli Tıp Kurumu'nda gözyaşlarına boğulurken, korkunç olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Engin Yüce'nin cinayetin ardından 6 sayfalık not bıraktığı ve "Delirmek üzereyim annemi de öldürebilirim kendimi de öldürebilirim" gibi ifadeler yazdığı öğrenildi.

Kan donduran olay, 19 Nisan'da akşam saatlerinde Çukurova ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evinde buluştuğu kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmada Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla kız arkadaşını 10 bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 12. kattaki evden kendini atarak intihar etti.

CİNAYETTEN SONRA 6 SAYFA NOT YAZMIŞ

Kız arkadaşını öldürdükten sonra Yüce'nin intihar etmeden önce yemek masasında 6 sayfalık bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Polisin ele geçirdiği notta, "Annem ve kardeşim uzun süredir benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim annemi de öldürebilirim kendimi de öldürebilirim" gibi ifadelerin yer aldığı öğrenildi.

Adana'da vahşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti... 6 sayfalık not ortaya çıktı - 1. Resim

ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızının cenazesini teslim almaya gelen acılı anne Sibel Çiftçi'nin ağıtları yürekleri dağladı. Çiftçi, "Çocuğum içeride yatıyor. Ben kuzuma yetişemedim. Ben ciğerime yetişemedim. Yavrum kuzum hiç beni düşünmedin kuzum. O kadar can çekiştin, ciğerim yetiş dedin de mi duymadım kuzum. Kızımı getirin çok özledim" diye ağladı.

Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazenin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu köyüne defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, katledilen genç kızın babası Tayyar Çiftçi'nin polis okulunda sivil memur, annesinin ise ev hanımı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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