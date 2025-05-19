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Genç kadını katledip 12'inci kattan atladı! Adana'da kan donduran olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir evde kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak katleden şahıs cinayetin ardından 12'inci kattan atlayarak intihar etti. Şüphelinin intihardan önce 6 sayfalık bir mektup yazarak olay yerinde bıraktığı ortaya çıktı.

Adana'da genç bir kadın, evde sevgilisi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı, cinayetin ardından 12. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evinde buluştuğu kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Genç kadını katledip 12'inci kattan atladı! Adana'da kan donduran olay - 1. Resim

10 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla Çiftçi'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan genç kadın hayatını kaybetti.

Genç kadını katledip 12'inci kattan atladı! Adana'da kan donduran olay - 2. Resim

İNTİHAR ÖNCESİ 6 SAYFALIK MEKTUP

Cinayetin ardından Yüce, geride 6 sayfalık bir mektup bırakarak, 12. kattaki evden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Apartmandan gelen gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Genç kadını katledip 12'inci kattan atladı! Adana'da kan donduran olay - 3. Resim

Olay yerine gelen ekipler, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Engin Yüce ve Şevval Çiftçi'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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