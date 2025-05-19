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Taksici dehşeti yaşadı! Yüzünden ve boynundan bıçakla yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te bir şahıs bindiği taksinin sürücüsüne bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırganın yaşattığı dehşet anları kamera ile kaydedilirken, yüzünden ve boynundan yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te bir taksi şoförü, aracına aldığı yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı anları araç kamerasına yansırken, yüzünden ve boynundan yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.

Taksici dehşeti yaşadı! Yüzünden ve boynundan bıçakla yaralandı - 1. Resim

TAKSİCİYİ YÜZÜNDEN VE BOYNUNDAN YARALADI

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi şoförü Hüseyin Y., aracına aldığı yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan taksici kendisini güçlükle araçtan dışarı atarken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Taksici dehşeti yaşadı! Yüzünden ve boynundan bıçakla yaralandı - 2. Resim

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Hüseyin Y., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Y., buradan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Taksici dehşeti yaşadı! Yüzünden ve boynundan bıçakla yaralandı - 3. Resim

SALDIRI ANI SANİYE SANİYE ARAÇ KAMERASINDA

Taksicinin saldırıya uğradığı anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili arasında çıkan tartışmanın boğuşmaya dönüşmesi ve sonrasında yolcunun taksiciyi bıçaklama anları yer aldı. Görüntülerde taksicinin kendisini güçlükle aracından dışarı attığı ve saldırganın kaçtığı görüldü.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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