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Gaziantep'te halı fabrikasında patlama! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep&#039;te halı fabrikasında patlama! Yaralılar var
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te bulunan bir halı fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

Korkutan olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir halı fabrikasında meydana geldi.

7 KİŞİ YARALANDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanı patladı. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gaziantep'te halı fabrikasında patlama! Yaralılar var - 1. Resim

Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken fabrika çevresinde bulunan bazı araçlarda ise maddi hasarlar oluştu.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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