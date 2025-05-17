Gaziantep'te halı fabrikasında patlama! Yaralılar var

Gaziantep'te bulunan bir halı fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

Korkutan olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir halı fabrikasında meydana geldi.

7 KİŞİ YARALANDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanı patladı. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken fabrika çevresinde bulunan bazı araçlarda ise maddi hasarlar oluştu.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.