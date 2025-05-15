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Bağcılar'da oto tamirhanesinde patlama! 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bağcılar'da bir oto tamirhanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde buhar kazanı patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da oto tamirhanesinde patlama! 1 yaralı - 1. Resim

1 KİŞİ YARALANDI

Olayda 1 kişi yaralanırken, 2 otomobil zarar gördü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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