Bağcılar'da oto tamirhanesinde patlama! 1 yaralı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bağcılar'da bir oto tamirhanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde buhar kazanı patladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Olayda 1 kişi yaralanırken, 2 otomobil zarar gördü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci