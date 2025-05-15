Bağcılar'da oto tamirhanesinde patlama! 1 yaralı

Bağcılar'da bir oto tamirhanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde buhar kazanı patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Olayda 1 kişi yaralanırken, 2 otomobil zarar gördü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.