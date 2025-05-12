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Gaziantep'te zehirlenme vakası: Öğrenciler hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gaziantep&#039;te zehirlenme vakası: Öğrenciler hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Şanlıurfa gezisinden dönen 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, yemeklerden numune alındığı bildirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'de eğitim gören lise öğrencileri Şanlıurfa'ya gezi düzenledi. Gezi kapsamında Şanlıurfa'da yemek yedikten sonra Kayseri'ye dönüşe geçen öğrencilerden 14'ü yolculuk sırasında mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı.

Nizip ilçesi yakınlarında fenalaşan öğrenciler, öğretmenlerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 14 öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada yemeklerden numune alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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