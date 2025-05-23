4 çeteye dev operasyon! Hesaplarındaki para ağızları açıkta bıraktı...

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 4 ayrı dolandırıcılık çetesine üye 64 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 785 milyon TL hareketlilik olduğu belirlendi. Yerlikaya, 39'su tutuklanan şüphelilere ait 402 adet banka hesabı, 18 adet kripto varlık hesabı, 5 adet araç ve 2 adet konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 adet otomobile el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 64 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerden 35'i tutuklanırken 29'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN SATIN ALANLARIN BİLGİLERİNİ ALMIŞLAR

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Yakalanan şüphelilerin;

Antalya'da yeşil reçeteli ilaçları, sahte reçetelerle usulsüz sattıkları,

Artvin'de cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgilerini satın aldıkları ve

Kendilerini avukat, mali müşavir ve muhasebeci olarak tanıtarak "uzlaşı parası" talep edip vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Adana'da "yardım" adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıttıkları kişilerin bilgilerini ele geçirerek toplam 343 vatandaşımızı dolandırdıkları,

Balıkesir'de ise para karşılığı sahte engelli raporları düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti,

Resmi belgede sahtecilik,

Rüşvet,

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

2 MİLYARA YAKIN PARA!

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; şüphelilerin hesaplarında 1 Milyar 785 Milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

Şüphelilere ait; 402 adet banka hesabı, 18 adet kripto varlık hesabı, 5 adet araç ve 2 adet konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 adet otomobile el konuldu.

Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı, Kahraman Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.