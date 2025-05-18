Düğün konvoyu ambulansa yer vermemişti! Bakan Yerlikaya 'yeni kanuna' dikkat çekti, cezalarını açıkladı

Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki üç araca 49.810 bin TL para cezası uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yeni kanun tasarısına dikkat çekti.

Ankara’da, Konya yolu Aşti istikametinde saat 13.05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşım tepki topladı.

Konvoydaki 3 sürücüye ‘belgesiz araç kullanmak’, ‘muayenesiz araç kullanmak’, ‘trafikte yol kapatmak ve yavaşlatmak’, ‘saygısızca araç kullanmak’ suçundan 49 bin 810 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 3 araç da trafikten men edildi.

HEM PARA CEZASI HEM MEN!

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşım yaptı ve yeni kanun tasarısına dikkat çekti:

"Dün sosyal medyada, Ankara’da Konya Yolu Aşti istikametinde “ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu” ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edilmiştir.

Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.’ye toplamda 49.810 TL para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca U.G. B.K. ve B.T.S. adlı şahıslara ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten’ adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiştir.

3 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir.

YENİ KANUN TASARISINA DİKKAT ÇEKTİ

Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk.

Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık asker uğurlama, düğün vb. nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180.000 ₺ para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek.

Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir.