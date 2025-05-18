8 bin yıllık dünya mirasında akılalmaz plan! Diyarbakır'da nefes kesen operasyon: Değeri 2 milyar TL...

Diyarbakır'da Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar değerinde uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucu tacirlerinin arazi yapısı sebebiyle araç girişi yapılamamasını fırsata çevirdiği ve 31 ayrı alana kenevir bitkisini ektikleri ortaya çıktı.

Diyarbakır son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine tanıklık etti. Ekipler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'ne nefes kesen bir operasyon düzenledi.

Bot, helikopter ve dron destekli operasyon güneşin doğmasıyla başladı.

Bahse konu alana ve nehrin debisinden kaynaklı oluşan adacıklara Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden desteğe gelen sualtı polisi ile çıkarma yapan Diyarbakır emniyetine, arama tarama boyunca polis helikopteri ve dron da havadan destek vererek eşlik etti.

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Toplamda 31 ayrı alandan yaklaşık 2 milyar TL değerinde ve 5 bin 300 kilo esrar üretimine uygun 30 bin kök kenevir bitkisi sökülerek imha edildi.

Hevsel Bahçeleri'nin arazi yapısı sebebiyle araç girişi yapılamamasını fırsata çevirmeyi planlayan uyuşturucu tacirlerinin, yasadışı kenevir ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla çadırlar kurarak yaşam alanları oluşturdukları, sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları tespit edildi.