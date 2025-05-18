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İzmir'de şehirlerarası otobüs terminalinde ceset bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de şehirlerarası otobüs terminalinde ceset bulundu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, şehirlerarası otobüs terminalinde ölü bulundu. Cesedin evsiz Refik Tüter'e ait olduğunu belirledi.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri'nde (İZOTAŞ) bankta bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Araştırma yapan ekipler, cesedin evsiz Refik Tüter'e (66) ait olduğunu belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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