Eski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü bulundu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Mayıs 2025 05:52 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 06:00 - Güncelleme:

Sakarya'da bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenilen Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Fırat'ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 140. Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinden biri, evinin alt katındaki daireyi havalandırmak için indiği sırada, karşı dairenin balkonunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti. AHMET FIRAT HAYATINI KAYBETTİ Durumu şüpheli bulan vatandaş, hemen yetkilileri arayarak ihbarda bulundu. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan kontrollerde, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK Olay yeri incelemesinin ardından Fırat'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. İlgili Haber Elazığ'da sır olay! Bir kişi boş arazide ölü bulundu Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, hayatını kaybeden Fırat'ın bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenildi. İlgili Haber Oyuncu Yıldız Asyalı dünyaevine girdi! Nikahtan kareleri gündem oldu: İşte müstakbel eşi...

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş