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Eski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü bulundu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü bulundu!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenilen Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Fırat'ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 140. Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi.

Eski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü bulundu! - 1. Resim

Apartman sakinlerinden biri, evinin alt katındaki daireyi havalandırmak için indiği sırada, karşı dairenin balkonunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti.

Eski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü bulundu! - 2. Resim

AHMET FIRAT HAYATINI KAYBETTİ

Durumu şüpheli bulan vatandaş, hemen yetkilileri arayarak ihbarda bulundu. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan kontrollerde, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü bulundu! - 3. Resim

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Olay yeri incelemesinin ardından Fırat'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Eski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü bulundu! - 4. Resim

Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, hayatını kaybeden Fırat'ın bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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