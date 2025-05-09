Elazığ'da sır olay! Bir kişi boş arazide ölü bulundu

Elazığ'da 30 yaşındaki Muhammet Gül, boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Doğukent Mahallesi'nde bölgeden geçen bir vatandaş yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yerde yatan Muhammet Gül'ün (30), hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.