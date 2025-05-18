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Bayram öncesi dolandırıcıların şeytani planı ağızları açıkta bıraktı! Baba-oğul ava giderken avlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bayram öncesi dolandırıcıların şeytani planı ağızları açıkta bıraktı! Baba-oğul ava giderken avlandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurbanlık alım satımı yapan baba-oğul dolandırıcıların tuzağına düştü. Sosyal medyada değeri 250 bin lira olan 2 danayı almak isteyen Başak ailesi, 200 bin lira dolandırıldı. "Ava giderken avlandık" diyen baba ve oğlun başına gelenler pes dedirtti.

Kurbanlık hayvan alım satımı yaparak geçimlerini sürdüren Antakyalı Mustafa ve oğlu Nuri Başak, bayram öncesi sosyal medyada beğendikleri 2 danayı almak için bir şahısla irtibata geçti. 

Görüşmenin ardından kendisine atılan konuma giden Başak, dolandırıcının, "Kardeşim seni karşılayacak, sen hiç kardeşimle fiyat konuşma, ben sana uygun fiyata vereceğim ve danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız" demesi üzerine, danaları alıp aracına yükledikten sonra 200 bin TL ödemeyi istenen hesaba gönderdi.

GELEN ARAMAYLA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Hayvanları alıp köyden gideceği esnada tosunların sahibinin ödemenin gerçekleşmediğini söylemesi üzerine besici Başak, dolandırıldığını fark etti. Yıllardır kurban bayramlarında hayvan alım satımı yapan aile, Nuri Başak'ın deyimiyle tongaya düştü.

Sosyal medyada gördüğü danaları almak isterken dolandırılan Nuri Başak, akılalmaz dolandırıcılık tuzağını anlatarak, "Babamla kurbanlık alış ve satış yapıyoruz. Kurban Bayramı yaklaşırken bu süre zarfında babamı biri arıyor ve 'elimde 2 dana var çok sıkışık olduğum için acilen satacağım' diyor.

Bayram öncesi dolandırıcıların şeytani planı ağızları açıkta bıraktı! Baba-oğul ava giderken avlandı - 1. Resim

Dolandırıcı, babama sonra 2 dananın videolarını attı ve Defne ilçesinde köyün konumunu attı. Babam da dolandırıcıya güvenip danayı almak için gitti.

DOLANDIRICININ OYUNU PES DEDİRTTİ

Dolandırıcı babama 'gittiğin konumda kardeşim seni karşılayacak' dedi. Babama, 'sen hiç kardeşimle fiyat konuşma ve ben sana uygun fiyata vereceğim' dedi. 'Danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız' dedi.

Babamla birlikte gidip danalara baktık ve yükledik. Babam, dana sahibiyle hiç pazarlık yapmadı. Dolandırıcı, dana sahibine benim abim gelecek ve sen fiyat konuşma danaları yükle gitsin demiş. Dolandırıcı da mal sahibini bu şekilde ayarlamış. Dolandırıcı sosyal medyada gördüğü mal sahibini bularak onu da ayarlıyor. Danaları beğendik araca yükledik.

Bayram öncesi dolandırıcıların şeytani planı ağızları açıkta bıraktı! Baba-oğul ava giderken avlandı - 2. Resim

Ödeme kısmına gelince dolandırıcı babama yazmaya başladı, 'danaları beğendiysen parayı at' dedi. Babam da parayı hesaptan attı. Danaları yükledik çıkacağız, mal sahibi 'abi parayı attınız ama henüz gelmedi' diyerek bizi durdurdu. Biz dekontları gösterdik ve mal sahibi de 'ben senin kardeşinle alışveriş yaptım ama telefonları açmıyor' dedi. Babam da mal sahibine 'benim kardeşim yok' dese de bu şekilde dolandırıcıların tuzağına düştük" dedi.

AVA GİDERKEN AVLANDILAR

Tosunların fiyatlarının uygun olduğu için tuzağa düştüklerini ifade eden Başak, kurban alımı esnasında vatandaşları dikkat etmeleri konunda uyararak "Para gitti ve şikayetçi olduk. Dolandırıcıya 200 bin TL ödeme yaptık. Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik. Açıkçası ava giderken avlandık. Bizim başımıza geldi ama başka kimselerin başına gelmesin. Sadece alıcı ve satıcı arasında bir satış yapılsın. Kurbanlık aldığınız zaman ödeme yapacağınız kişi sadece alıcı olsun. Dolandırıcıyı aradığımızda cevap vermiyor, ulaşamıyoruz. Şikayette bulunduk ama bir şey çıkacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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