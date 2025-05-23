İzmir'in kabusu Yıldırım kardeşler... Akılalmaz dolandırıcılığa imza atıp TikTok'tan paylaştılar

Hasan ve Nuri Yıldırım kardeşler İzmir'in kabusu oldu. Dolandırıcı kardeşler önce Cengiz Ünal'ın villasına el koydu ardından 5 bin lira borç verdikleri Füsun Enserçakan'a icra takibi başlattı. Mağdur kadın, aldığı borcun 300 bin lira olarak gösterildiğini şu an 1 milyon TL'lik icra ile karşı karşıya kaldığını anlattı. Dolandırıcıların TikTok'ta paylaştıkları video ise pes dedirtti.

İzmir'de yaşayan Hasan ve Nuri Yıldırım kardeşler, vatandaşları dolandırıp bunu TikTok üzerinden paylaştı.

Cengiz Ünal (54) Menemen'de bulunan villasını satmak için 3 yıl önce tanıştığı Hasan Yıldırım'ın kardeşi Nuri Yıldırım ile taksi plakası ve 300 bin lira karşılığında anlaşmıştı.

İddiaya göre, villanın satışı için Yıldırım ailesinin hesabına gönderdiği 3 milyon lira parayı geri veren Cengiz Ünal'a taksi ve para verilmedi. Hasan Yıldırım'ın yeğeni Recep Yıldırım'a ait TikTok hesabından bavuldan çıkarılan banknotların videosu paylaşılmış, Ünal dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu.

5 BİN LİRALIK BORÇ KABUSU OLDU

Sabah'ın haberine göre, Yıldırım ailesinin mağdur ettiği başka biri daha ortaya çıktı. 61 yaşındaki Füsun Enserçakan, Kıbrıs'tan Türkiye'ye döndükten sonra iş bulamayınca tanıdığı Hasan Yıldırım'dan 5 bin lira borç istedi. Enserçakan borç karşılığı önüne getirilen senede imza attı.

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İddiaya göre, 5 bin liralık borç senedindeki tutar 300 bin liraya yükseltilerek icra takibi başlatıldı. 300 bin liralık tutar faiziyle birlikte bugüne kadar 1 milyon liraya yükseldi. Enserçakan'ın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Hasan Yıldırım hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yıldırım hakkında tefecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ANNESİNİN ARSASINA TEDBİR KOYMUŞLAR

Füsun Enserçakan yaşadığı durumu anlattı. Enserçakan, "2013'te Hasan Yıldırım ve Lütfi Şakrak ile Kemeraltı'nda bulunan arsadaki hissemi satın almak istemeleri nedeniyle tanıştım. Ablam Neşe Ergin ve diğer kardeşlerimi de haberdar ettim. Hasan Yıldırım, Lütfü Şakrak'a noterden vekalet verdirerek kendi hisseme karşılık bana elden 10 bin lira verdi. Hasan Yıldırım'ı hissemi satmam nedeniyle tanıyorum.

Kıbrıs'tan döndükten sonra iş bulamadım. Arkadaşımda misafir olarak kalıyordum. Hasan Yıldırım'dan 5 bin lira borç istedim. 5 bin liralık senedin üzerinde tahribat yaparak 300 bin bin liraya çevirmişler. Tutar bugün faiziyle birlikte 1 milyon lirayı buldu. Annemden Çanakkale'den kalan arsalara tedbir koydurmuşlar. Mağdur edildim. Zor durumdayım. Adalete güveniyorum. Dava açıldı. Hakkımı arayacağım" dedi.