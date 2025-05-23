Define aşkına canlarından oldular! Ekipler cesetleri uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi

Kocaeli'de define için kuyu kazan 3 kişiden ikisi zehirlenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese giden ekipler ölen şahısların cansız bedenlerini çıkarmak için uzun süre ter döktü. Yaralanan bir kişi ise hastaneye sevk edildi.

Olay, dün akşam Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırlarında bulunan ve Rum mezar kalıntılarının olduğu ileri sürülen ormanlık alanda meydana geldi.

10 METRE MEZAR KAZDIKTAN SONRA BAYILDILAR

İddiaya göre ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan Temel Sever ile Veysel Eroğlu baygınlık geçirdi. İhbar üzerine adrese AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudakileri kontrol etmek isteyen bir kişi de gazdan etkilendi.

KAZDIKLARI KUYU SONLARI OLDU

Kuyunun içindeki şahıslara ulaşan ekipler, iki arkadaşın da hayatını kaybettiğini belirledi. Gazdan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Cenazeleri çıkartmak için çalışma başlatan ekipler kuyuda bulunan gazın tahliyesi için çaba harcadı. Arazide ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Gazın tahliye edilmesinin ardından AFAD ekipleri cihazlar ile ölçüm yaptı.

Kuyunun güvenliğinin alınmasının ardından ekipler cenazeleri çıkartmak için çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısı ile olay yerine gelerek inceleme yaptı. Operasyonun ardından hayatını kaybeden iki kişinin cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.