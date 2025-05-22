İzmir'de 100 TL, Kayseri'de 25 TL! AK Parti'den CHP'ye fahiş fiyat tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2025 14:45 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 14:57 - Güncelleme:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Nail Kocabaş, belediyeye su ücretleri üzerinden yüklendi. İzmir'de su parasının metreküp başına 99.83 TL olduğunu belirten Kocabaş, bu fiyatın Kayseri'de ise 24.90 TL olduğunu belirtti. Kocabaş, "Bu tablo, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik iddiasının içinin ne kadar boş olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su paraları tartışması yaşandı. Belediyeyi eleştiren AK Parti İzmir Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, İzmir'in Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını belirtti. İlgili Haber "Bu adımı atmaya mecburuz" diyerek duyurdu! Erdoğan'dan yeni kredi destek paketi müjdesi İZMİR'DE FİYAT 4 KAT FAZLA Kocabaş, "Bugün 15 metreküp su tüketen bir aile; İzmir’de metreküp başına 99.83 TL, İzmir’e en yakın büyükşehir olan Ankara’da 56.78 TL, İstanbul'da 42.37 TL, Kayseri’de ise yalnızca 24.90 TL ödüyor." ifadelerini kullandı. "İZMİRLİ HEM HİZMET ALAMIYOR HEM DE FAHİŞ FİYAT ÖDÜYOR" Büyükşehir Belediyesi'ne sert sözlerle yüklenen Kocabaş, "Bu tablo, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik iddiasının içinin ne kadar boş olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. İzmirli hem hizmet alamıyor hem de fahiş fiyatlarla temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin