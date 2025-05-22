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Haberler > Ekonomi > "Bu adımı atmaya mecburuz" diyerek duyurdu! Erdoğan'dan yeni kredi destek paketi müjdesi

"Bu adımı atmaya mecburuz" diyerek duyurdu! Erdoğan'dan yeni kredi destek paketi müjdesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni destek paketinin müjdesini verdi. Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi`ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeye döndü. Dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair de açıklamalarda bulundu. 

ERDOĞAN'DAN YENİ DESTEK PAKETİ MÜJDESİ 

"Reel sektörün desteklenmesine ilişkin hem Eximbank hem kredi garanti fonu yönüyle birtakım adımlar atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonda düşüş dikkat çekici biçimde görülüyor. Bu bir süreç ve devam ediyor. Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yeni kredi destek paketi geliyor - 1. Resim
Macaristan ziyaretinde, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan da yer aldı

"BU ADIMI ATMAYA MECBURUZ" 

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yeni kredi destek paketi geliyor - 2. Resim

"FİNANSAL İSTİKRARA DA DİKKAT EDİYORUZ" 

Ekonomide uyguladığımız reçetenin olumlu sonuçlar vermesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Enflasyondaki düşüş öngörülebilirliği artırıyor. Son 40 ayın en düşük seviyesini gördük. Bu gelişmeler yurtiçinde beklentilerin iyileşmesini sağlarken dış finansmana erişim açısından Türkiye’nin kredi notuna olumlu yansıyor. Bu olumlu tablonun devamı için fiyat istikrarına olduğu kadar finansal istikrar ve büyüme dinamiklerine de çok dikkat ediyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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