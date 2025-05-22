Merkez Bankası Başkanı'na "asgari ücrete ara zam" sorusu! Cevabı bakın ne oldu

2025, 2026 ve 2027 enflasyon tahminlerini açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a "Asgari ücrete ara zam" sorusu soruldu. "Biz karar verici değiliz" diyen Karahan, yetkili mercileri işaret etti. İşte detaylar...

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025'in 2. Enflasyon Raporu'nu bugün açıkladı.

Enflasyon tahminlerini koruduklarını belirten Karahan, "2024 sonunda enflasyonun yüzde 24 civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2026 için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi koruduk. Enflasyonun 2027'de yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'e gerilemesini hedefliyoruz. Yıl sonu enflasyon tahmin aralığımızı yüzde 19 ila 24 arasında koruduk." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SORUSU

Karahan, sunumun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Karahan'a milyonların merak ettiği asgari ücrete ara zam konusu da soruldu. Net bir cevap vermekten kaçınan TCMB Başkanı, yetkili mercileri işaret etti.

"BİZ KARAR VERİCİ DEĞİLİZ"

"Yıl sonu enflasyon tahminlerinizi asgari ücrete ara zam yapılacak şekilde mi hesapladınız?" sorusuna cevap veren Karahan, "Biz burada karar verici değiliz. Bir komisyon var, çalışmalarını yapıyor. Biz burada herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Ücretler konusunda varsayımlar da yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor. Ücret konusunda genel olarak hep söylediğimiz şu: Yüksek enflasyon ücretleri kalıcı olarak düşüyor. Bize burada düşen enflasyonu düşürmek." ifadelerini kullandı.