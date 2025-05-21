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Hastanede dehşet! Ayrıldığı karısını çalıştığı yerde pompalı tüfekle öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hastanede dehşet! Ayrıldığı karısını çalıştığı yerde pompalı tüfekle öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Eser Karaca isimli kadın, ayrıldığı eşi A.A. tarafından çalıştığı yerde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Kan donduran olay Onikişubat ilçesinde bulanan özel bir hastanede meydana geldi.

Hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 42 yaşındaki Eser Karaca, yanına gelen ayrıldığı eşi A.A. tarafından çalıştığı yerde pompalı tüfekle vuruldu. Saçmaların hedefi olan Karaca'ya ilk müdahaleyi hastanedeki mesai arkadaşları yaptı ancak talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede dehşet! Ayrıldığı karısını çalıştığı yerde pompalı tüfekle öldürdü - 1. Resim

SALDIRGAN YAKALANDI

Şüpheli eski eş ise silahı olay yerine atarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri ekipleri inceleme yaparken, bölgede çalışma yapan polis, şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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