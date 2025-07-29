Sıcaklar ne zaman düşecek? Meteoroloji'den yağmur haberi geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da sıcaklıkların düşeceğini müjdeledi. Nem oranının azalmasıyla megakent serin bir nefes alacak. Türkiye genelinde ise sıcaklıklar bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar ne zaman düşecek ve havaların serinleyeceği tarih araştırılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 29 Temmuz 2025 tarihli raporuna göre, İstanbul’da haftalardır etkili olan bunaltıcı sıcaklar düşüşe geçerek yerini yağmurlu havaya bırakmaya hazırlanıyor. İstanbullular havaların serinleyeceği tarihi araştırıyor.

SICAKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmini raporuna göre İstanbul’da sıcaklıklar 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren kademeli olarak düşmeye başlayacak.

35°C civarında seyreden sıcaklıklar, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 29-30°C’ye gerileyecek.

Bugün (29 Temmuz Salı) nem oranı yüzde 90’lara ulaşarak bunaltıcı bir havaya neden olurken çarşamba günü kuzeyden gelen serin hava dalgası sıcaklıkları 5-7 derece düşürecek, hissedilen sıcaklık da 28°C civarına inecek.

Sıcaklık düşüşü, özellikle Marmara Bölgesi’nde etkili olacak. MGM, yağışların çarşamba öğleden sonra başlayacağını ve cuma günü de devam edeceğini öngörüyor.

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

İstanbul’da serin hava, 30 Temmuz Çarşamba öğleden sonra başlayacak sağanak yağışlarla kendini gösterecek. MGM, çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını ve sıcaklıkların 30°C civarına ineceğini duyurdu.

Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, akşam saatlerinde yağışın şiddeti artabilir. Cuma günü ise az bulutlu bir gökyüzüyle yağışlar devam edecek, nem oranı yüzde 60-70 seviyelerine gerileyerek rahat bir hava sağlayacak.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

MGM’nin 29 Temmuz 2025 raporuna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Ağrı, Van’ın kuzeydoğusu, Ardahan, Kars) yerel gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde de parçalı bulutlu hava ve yerel sağanaklar görülecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Sıcak hava dalgası, özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da orman yangınlarına yol açtı.

Vatandaşlar, sıcaklıkların yüksek olduğu bölgelerde açık ateşe karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı.

İSTANBUL'A YAĞMUR HANGİ GÜN YAĞACAK?

MGM’ye göre, 30 Temmuz Çarşamba öğleden sonra ve 1 Ağustos Cuma günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Avrupa Yakası'nda yoğunlaşması bekleniyor.