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“Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesinde yeni adım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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“Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesinde yeni adım
İstanbul, Eğitim, Sosyal Sorumluluk, Proje, Haber
Şirket Haberleri Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da bin hayırseverin desteği ile gerçekleştirilen İstanbul Valiliği tarafından yürütülen “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Etiler Gayrimenkul Yatırım A.Ş. arasında, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdunun yapımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, eğitime verdikleri kıymetli destek nedeniyle hayırsever iş insanı  Tay Gruop'un Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak’a bu anlamlı katkısı için teşekkürlerini iletti.

İstanbul Valiliği’nin öncülüğünde yürütülen “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hâli” projesi, kent genelinde hayırseverlik kültürünü teşvik eden ve eğitime kalıcı değerler kazandırmayı hedefleyen önemli bir sosyal sorumluluk hareketiyle şehrin ve toplumun ihtiyaç noktalarına etki etmeye devam ediyor. 

Proje tamamlandığında, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine çağdaş, güvenli ve destekleyici bir yurt ortamı sunulmuş olacak. Yurt projesi, hem fiziki hem sosyal donatılarıyla öğrencilerin eğitim hayatını destekleyecek modern bir yaşam alanı olarak hayata geçecek. 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Gül ‘’İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulu’nun mezunlarından biri olan Mesut Toprak’a geçmiş yıllarda okulun yapımı konusundaki desteği için ve şimdi de barınma ihtiyacını karşılamak üzere yapılan yurda önemli katkılar sundukları için teşekkür etmek istiyorum.  Bugünkü protokolümüzle, anahtar teslim bir şekilde hayata geçirerek teslim edecekler‘’ dedi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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