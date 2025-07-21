Konya’nın Yeni Odak Noktası İçin Dev Protokol İmzalandı…

Konya’da kent estetiğini ve hayat kalitesini yükselten projeleriyle tanınan Aydın Yatırım Grup, bölgenin en dikkat çeken yatırım hamlelerinden biriyle yeniden gündemde.

Aydın Yatırım Grup, Loras Holding bünyesindeki Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile imzaladığı kat karşılığı protokol kapsamında, Meram ilçesinde yer alan geniş ölçekli karma yaşam projesinin yeni etaplarını hayata geçirmek üzere dev bir anlaşmaya daha imza attı.

Tarihi dokusu ve doğal zenginlikleriyle Konya’nın en değerli bölgelerinden biri olan Meram’da konumlanan proje; kapsamı, fonksiyonu ve hedeflediği yaşam kalitesiyle şehirde dengeleri değiştirecek “yeni bir odak noktası” olmaya hazırlanıyor.

Projenin ikinci ve üçüncü konut etaplarının yanı sıra, sosyal ve ticari alanları kapsayan AVM bölümünün de geliştirme sürecini üstlenen Aydın Yatırım Grup; kente sadece bir yapı değil, bütüncül bir yaşam vizyonu kazandırmayı hedefliyor.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Aydın Yatırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Aydın, imzalanan protokolle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Konya, sahip olduğu üretim gücü, sanayi altyapısı ve güvenli yaşam ortamıyla Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri. Bu potansiyele yakışan bir şehirleşme anlayışıyla, bölgeye hem estetik hem işlevsel yeni bir merkez kazandırıyoruz. Yapacağımız her detayda, yaşamı kolaylaştıran, insanı önceleyen, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir anlayış hakim olacak.”

Projenin her detayı, modern mimari anlayışla ve sosyal dokuya uyumlu şekilde yeniden şekillendiriliyor. Yeni etaplar, konut ve ticari alanların yanı sıra yaşamı zenginleştiren sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlarla desteklenecek. Aydın, bu yeni sürecin sadece bir inşaat değil, bölge için stratejik bir dönüşüm hamlesi olduğunu vurguluyor.

HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTEN YENİ BİR MERKEZ OLACAK

Meram’ın dokusuna entegre edilecek proje; modern konut birimlerinin yanı sıra alışveriş, ticaret, sosyal yaşam ve doğayla iç içe geniş yeşil alanlardan oluşacak. Bu yönüyle sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda istihdam oluşturan, ticari canlılık sağlayan ve bölgenin yatırım değerini katlayan yeni bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyacak.

Yüksek bütçeli bu yatırım; sadece bugünü değil, Konya’nın gelecek 20 yılını planlayan bir dönüşüm adımı olarak konumlanıyor.

KONYA'YA DEĞER KATAN STRATEJİK BİR HAMLE

Aydın Yatırım Grup’un güçlü sermaye yapısı, tecrübesi ve bugüne kadar başarıyla tamamladığı projelerle bu büyük ölçekli girişimi üstlenmesi, şehirde büyük bir güven ve heyecanla karşılandı. Proje tamamlandığında, sadece Konya’nın değil, Anadolu’nun hayat kalitesi en yüksek eserlerinden biri olarak öne çıkacak.