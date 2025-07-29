İngiltere’den tarihi dönüm noktası: Bakan tarih verdi! “Filistin Devleti'ni tanıyacağız”

"Bu parlamentoda, evet. Yani, eğer ihtiyacımız olan ilerlemeyi sağlarsa" ifadesini kullanan Reynolds, bu kararın barış sürecine katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

"Unutmayın, bunu sadece bir kez yapabiliriz. Eğer bunu göstermelik bir şekilde yaparsak, bu çatışmayı sona erdirmezsek, bir sonraki adımımız ne olacak?"

GAZZE'DEKİ İNSANLIK KRİZİ, LONDRA'YI HAREKETE GEÇİRDİ

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'si çocuk 14 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 147'ye çıktığı bildirildi.

"Sergilenen insanlık ayıbını hepimiz görebiliyoruz" diyen Reynolds, "hava saldırılarıyla ilgili mesele bekleyemeyeceğimizdir — bir şeyler yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

200'DEN FAZLA VEKİLDEN STARMER'A ÇAĞRI

Aralarında farklı siyasi partilerden milletvekillerinin de yer aldığı 200’den fazla İngiliz vekil, Filistin devletinin "derhal tanınması" için Başbakan Keir Starmer'a ortak mektup gönderdi. Mektupta, tanımanın "tarihi bağlar" nedeniyle büyük etkisi olacağı belirtildi.

Starmer ise tanıma kararının "barış ihtimaline en uygun zamanda" gerçekleşeceğini ifade etti. Ancak hükümet içinden gelen baskı, kararın hızla alınabileceğine işaret ediyor.

PARLAMENTO KOMİTESİ: ARTIK CESUR OLMA ZAMANI

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi de hükümeti net bir tavır almaya çağırdı. Komite Başkanı Emily Thornberry, hükümetin bu konuda sürekli "çok az ve çok geç" adım attığını söyleyerek kamuoyunun hayal kırıklığını dile getirdi.

"Filistin devletini cesur ve yürekli bir şekilde derhal tanımalıyız" açıklamasıyla, komite kararın gecikmeden alınmasını istedi.

GÖZLER STARMER'DA

Başbakanlık Ofisi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın bu hafta kabine toplantısı düzenleyeceği ve 1 Eylül’e kadar yaz tatilinde olan bakanların Gazze’deki durumu değerlendirmek için bir araya geleceği kaydedildi. Başbakanlık kaynakları, Starmer’ın, Filistin devletini tanıma yönünde artan baskılar üzerine kabinesiyle Gazze’deki durumu ele alacağını aktardı.

Reynolds sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anı kullanmalıyız — bunu sadece bir kez yapabilirsiniz. İhtiyacımız olan atılımı sağlayacak şekilde kullanmalıyız. Ve ABD bu konuda gerçekten çok önemli."

İngiltere'de İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, ülkesinin bir Filistin devletini 2029'dan önce tanıyacağını açıkladı. Reynolds, Sky News’e verdiği röportajda tanımanın mevcut parlamento döneminde gerçekleşebileceğini söyledi.