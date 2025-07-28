Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Doğa Sigorta’nın, Mobilim DOĞA’ da uygulaması ile acenteliğiniz artık avucunuzda

Doğa Sigorta’nın, Mobilim DOĞA’ da uygulaması ile acenteliğiniz artık avucunuzda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doğa Sigorta’nın, Mobilim DOĞA’ da uygulaması ile acenteliğiniz artık avucunuzda
Sigorta, Teknoloji, Uygulama, Acente, Doğa Sigorta, Dijitalleşme, Haber
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknolojinin sunduğu yenilikçi çözümlerle sigorta sektöründe öncü adımlar atmaya devam eden Doğa Sigorta, bir yeniliğe daha imza attı. Doğa Sigorta “Mobilim DOĞA’ da” uygulaması ile acentelerinin iş süreçlerini kolaylaştırırken, acente operasyonlarını tek noktada birleştirerek verimliliği de artırmayı planlıyor.

Dijital dünyanın hız ve pratikliğini sunan Mobilim Doğa’da; kullanıcı dostu ekranlara ulaşım kolaylığı, hızlı teklif ve poliçe oluşturma, trafik ve trafik dışı üretim tutarlarının takibi, hedef gerçekleştirme oranlarına erişim, hasar süreçlerinin izlenmesi, kampanya ve bildirimlerden kolayca haberdar olma gibi fonksiyonlarla, poliçe ile hasar süreçlerindeki kalite ve verimi en üst seviyelere taşımayı hedefliyor.

Doğa Sigorta’nın, Mobilim DOĞA’ da Uygulaması ile Acenteliğiniz Artık Avucunuzda - 1. Resim

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Mobilim DOĞA'da" ile zamana ayak uyduran yeniliklere devam ettiklerini, 2025 yılında teknoloji ve dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlara da ağırlık verdiklerini belirtti. Acente ve kurum operasyonlarına verim katacak dijital proje ve yatırımların 2026 yılında da süreceğini vurguladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
San Francisco Havalimanında panik anları! Yardımcı pilot yaka paça tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıraç Galvaniz A.Ş.’den Bozüyük’e 1,35 milyar TL’lik dev yatırım - Şirket HaberleriKıraç Galvaniz A.Ş.’den Bozüyük’e 1,35 milyar TL’lik dev yatırımDijital halı pazarında Cool Halı’nın başarı hikâyesi - Şirket HaberleriDijital halı pazarında Cool Halı’nın başarı hikâyesiKonya’nın Yeni Odak Noktası İçin Dev Protokol İmzalandı… - Şirket HaberleriKonya’nın Yeni Odak Noktası İçin Dev Protokol İmzalandı…Türk savunma sanayinin parlayan yıldızı CANiK, IDEF’te gücünü gösterecek  - Şirket HaberleriTürk savunma sanayinin parlayan yıldızı CANiK, IDEF’te gücünü gösterecek “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesinde yeni adım - Şirket Haberleri“Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesinde yeni adımTürkiye’nin SARSILMAZ’ı ile IDEF 2025 - Şirket HaberleriTürkiye’nin SARSILMAZ’ı ile IDEF 2025
Sonraki Haber Yükleniyor...